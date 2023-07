Stiri pe aceeasi tema

- Senzația de urinare frecventa, mai ales in timpul nopții, cu jet slab sau intrerupt, durerea sau usturimea in timpul urinarii, prezența sangelui in urina sau in lichidul seminal și disfuncția erectila sunt cateva dintre semnele și simptomele care pot indica o afecțiune grava - cancerul de prostata.…

- Problemele de la azilele groazei nu au fost straine guvernului Ciuca. In urma unei sesizari facute de Fundația Social Culturala Anthropos privind condițiile inumare de la Centrul Rezidențial Casa Cora din Voluntari și la Centrul Sfantul Gabriel cel Viteaz din Pipera, Corpul de Control al premierului…

- Sesizari despre ororile de la „azilele groazei” din Voluntari au fost trimise inclusiv la prim-ministrul Romaniei, inca de la inceputul lunii martie. Centrul de Resurse Juridice a transmis pe 1 martie un memoriu la Cancelaria prim-ministrului, in care sesiza abuzurile din aceste camine și ii cerea premierului…

- Azilele groazei - Catalin Predoiu trimite Corpul de Control al IGPR in Ilfov: Verificarii la IPJ și la Polițiile din Voluntari și AfumațiConducerea MAI și șefii Poliției Romane au decis sa trimita specialiști ai Corpului de Control la IPJ Ilfov și la Polițiile din Voluntari și Afumați dupa ce a ieșit…

- Au aparut informații suplimentare din referatul de arestare care a condus la reținerea liderului grupului responsabil de tratamentele inumane asupra mai multor persoane in azilele din Ilfov. Ștefan Godei a fost plasat in arest preventiv pentru o perioada de 30 de zile.Ștefan Godei, persoana responsabila…

- Patru persoane au fost plasate in arest preventiv si 11 in arest la domiciliu, prin decizia Tribunalului Bucuresti, in urma perchezitiilor la centrele pentru persoanele vulnerabile din judetul Ilfov. De asemenea, sase persoane sunt cercetate sub control judiciar, iar pentru trei a fost respinsa propunerea…

- Marcel Ciolacu dispune control la toate caminele de batrani dupa scandalul din Voluntari - Premierul Marcel Ciolacu a anunțat, miercuri, ca a ordonat un control al statului la toate caminele de batrani din țara, dupa ce au fost descoperite condiții inumane in trei azile din localitatea Voluntari.Batrani…