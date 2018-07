Stiri pe aceeasi tema

- Gradul de realizare a programului de incasari stabilit prin legile bugetare anuale este de 101,8%, ceea ce inseamna un plus de peste 1,957, miliarde lei fata de programul comunicat de Ministerul Finantelor Publice, respectiv 110,837 miliarde lei, precizeaza ANAF. La bugetul de stat s-au incasat…

- Nedepunerea declaratiei de impunere da dreptul organului fiscal sa stabileasca din oficiu creantele fiscale (impozit și contribuții sociale), iar Agenția Naționala de Administrare Fiscala - ANAF - a publicat joi noile norme de stabilire din oficiu a obligațiilor aferente veniturilor nedeclarate,…

- Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) a anuntat joi ca a colectat, in primele patru luni ale anului 2018, venituri bugetare in suma totala de 75,58 miliarde lei, fara incasarile din taxa clawback si din operatiunile de tip “swap“ prevazute in legile bugetare anuale, ceea ce reprezinta…

- Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) a colectat venituri bugetare totale de 75,58 miliarde de lei in primele patru luni din 2018, cu 12,4% mai mult fata de perioada similara a anului 2017 (67,24 miliarde de lei), inregistrand un grad de realizare de 101,1% a programului de incasari stabilit…

- In primele 4 luni din 2018, veniturile bugetare au crescut cu 11,8% fata de aceeasi perioada din 2017, ajungand la 89,6 miliarde de lei, iar deficitul bugetar, de 6 miliarde de lei, a finantat in proportie de 98% investitiile publice, a declarat marti, la Guvern, vicepremierul Viorel Stefan.…

- Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) a colectat, in perioada ianuarie-aprilie, 76,5 miliarde lei, cu 1,4% mai mult fata de suma programata, veniturile bugetare au crescut cu 11,8%, pana la 89,6 miliarde lei, iar deficitul bugetar a ajuns la 6 miliarde lei, pe fondul dublarii investitiilor,…

