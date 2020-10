Stiri pe aceeasi tema

- Cazurile testate pozitiv sunt mai puține decat cazurile generale, a declarat șeful Departamentului pentru Situații de Urgența (DSU), Raed Arafat, precizand ca acesta este și motivul pentru care se impun reguli, mai ales purtarea maștii sanitare. Cel mai probabil 4,5% din populația Romaniei a fost deja…

- Secretarul de stat Raed Arafat a declarat, vineri, ca, potrivit estimarilor specialiștilor, valul doi al epidemiei de COVID-19 va fi pe durata iernii. Arafat a subliniat ca, daca nu se respecta lucrurile, daca sunt presiuni sa nu se ia restricții, s-ar putea ca lupta sa fie mult mai grea. Guvernul…

- Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, Raed Arafat, a declarat, vineri, ca spitalele ajung incet, incet la capacitate maxima, din cauza numarului are de cazuri noi de COVID-19.”Sunt țari care se confrunta cu situații dramatice. In spatele meu sunt echipamente necesare pentru secțiile de terapie…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, a informat ca, in sedinta de Guvern de miercuri, a fost prezentat in prima lectura un proiect de ordonanta de urgenta care vizeaza modificari privind modul in care vor fi tratati pacientii asimptomatici.Citește și: SONDAJ CURS - Intenția…

- Mai mulți lucratori din industria HORECA s-au strans in fața Guvernului, pentru a-și exprima nemulțumirea fața de decizia autoritaților de a inchide inchide cafenelele și restaurantele, incepand de miercuri, la cinci saptamani de la redeschiderea lor. Oamenii s-au adunat in Piața Victoriei in semn de…

- Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, Raed Arafat, spune ca purtarea mastii nu e suficienta pentru evitarea infectarii, in contextul in care sunt raportate cozi si aglomeratie la unele sectii de votare.

- Secretarul de stat Raed Arafat a vorbit, miercuri seara, la Digi24, despre inceperea școlilor și despre responsabilizarea copiilor pentru a respecta masurile de prevenție impotriva raspandirii noului coronavirus. ”Va fi mai greu pentru copiii al carui anturaj a fost unul care nu recunoștea prezența…

- Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, Raed Arafat, a declarat in direct la RomaniaTV ca este ingrijorat de numarul in creștere a cazurilor noi de Covid depistate in Capitala.Arafat susține ca in București este vorba despre o transmitere comunitara și nu exclude luarea unor masuri zonale…