Stiri pe aceeasi tema

- Medicul oradean Flavia Grosan, care a afirmat ca trateaza bolnavi de COVID-19 dupa scheme de tratament proprii, este asteptata luni la Colegiul Medicilor Bihor, pentru a fi audiata, potrivit News.ro. Medicul sustine ca a reclamat-o o colega, nu pacienti, si a respins acuzatiile de malpraxis. ”Daca incerci…

- Colegiul Medicilor din judetul Bihor s-a autosesizat dupa ce medicul Flavia Grosan a afirmat ca a vindecat 1.000 de persoane bolnave de COVID cu un antibiotic, in cabinetul ei privat, și ca tratamentele din spitale duc la decesul pacienților. „Obiectivul meu de la inceputul pandemiei a fost ca niciun…

- Jurnalistul Ion Cristoiu a povestit in cadrul unei emisiuni TV cum s-a simțit dupa ce a primit doza de rapel a vaccinului anti-Covid-19. Spusele sale au iscat controverse. Ion Cristoiu a explicat mai intai ca nu dorește sa influențeze pe nimeni in sens negativ. Pe de alta parte, acesta a subliniat faptul…