Doctorat anulat în instanță pentru plagiat! Tribunalul București a luat decizia în cazul generalului SRI Dumitru Dumbravă Tribunalul București a anulat diploma de doctor a generalului SRI(r) Dumitru Dumbrava, in urma acuzației de plagiat. Decizia instanței a fost emisa in 29 octombrie 2021 și nu este definitiva. Diploma Academiei Naționale de Informații a SRI a fost contestata chiar de instituție. ”Admite acțiunea. Anuleaza diploma de doctor seria (…) nr (…)/7.12.2012”, este decizia Tribunalului București, potrivit G4Media.ro . Generalul Dumitru Dumbrava a fost șeful direcției juridice a SRI pe vremea generalului Florian Coldea, fostul șef militar al SRI. Dupa trecerea in rezerva a lui Coldea in 2017, Dumbrava a… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un fost general, condamnat la inchisoare, au decis magistrații de la Curtea Militara de Apel Bucuresti. Instanța l-a condamnat pe generalul in rezerva Iulian Cristian Gherghe la un an si cinci luni de inchisoare cu suspendare. El a fost gasit vinovat de infractiuni de delapidare, fals material in inscrisuri…

- Iulian Cristian Gherghe, cu gradul de general - maior in rezerva, fost director adjunct al Directiei Generale de Informatii a Apararii (DGIA), a fost condamnat de Curtea Militara de Apel Bucuresti la un an si cinci luni inchisoare cu suspendare pentru savarsirea infractiunilor de delapidare, fals…

- Iulian Cristian Gherghe, cu gradul de general - maior in rezerva, fost director adjunct al Directiei Generale de Informatii a Apararii (DGIA), a fost condamnat de Curtea Militara de Apel Bucuresti la un an si cinci luni inchisoare cu suspendare pentru savarsirea infractiunilor de delapidare, fals…

- Premierul spaniol Pedro Sanchez va conduce vineri o reuniune de urgenta a comisiei de combatere a infractiunilor bazate pe ura, in urma unui atac homofob comis impotriva unui spaniol in varsta de 20 de ani in centrul Madridului, transmite Reuters. Tanarul se intorcea spre casa, duminica dupa-amiaza,…

- Fiecare universitate care organizeaza studii de doctorat va trebui sa aiba pana la finalul acestui an o strategie proprie de prevenire si combatere a plagiatului, a declarat ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu. El a fost intrebat de ce nu exista o strategie unitara antiplagiat, ci pe fiecare universitate…

- Mai multe ONG-uri și asociații organizeaza marți, 10 august, un protest fața de tergiversarea dosarului care ancheteaza capii Jandarmeriei, acuzați de reprimarea violenta a mitingului Diasporei desafașurat acum trei ani. Evenimentul, organizat in Piața Victoriei, a primit autorizare pentru patru ore…

- V. Stoica Dumitru Tudone, vicepresedintele liberal al Consiliului Judetean Prahova, trimis in judecata de catre procurorii DNA intr-un dosar penal privin fapte de corupție din perioada cand indeplinea funcția de secretar general al Consiliului Județean Calarasi, a fost achitat definitiv, de judecatorii…

- Militarii si au exersat si perfectionat abilitatile in domeniul pirotehnic, iar tragatorii de elita, au nimicit din elicoptere mai multe tinte aflate in apropierea marii.Structuri din cadrul Sistemului National de Prevenire si Combatere a Terorismului s au antrenat in aceasta perioada in Poligonul Capu…