Stiri pe aceeasi tema

- Compania independenta Arte-Factum continua Nocturnaliile in Studioul Franciscan cu Doctor Faustus- live drama music show. Levente Kocsardi a compus muzica, a regizat și interpreteaza acest acest theater-concert inspirat de capodopera omonima a lui Thomas Mann, intr-o noua versiune scenica, alaturi de…

- Centrul de Cultura și Arta al Județului Timiș inaugureaza un program artistic de anvergura in memoria unuia dintre cei mai mari soliști de folclor al Banatului, urmand ca in 16 iunie sa se desfașoare prima ediție a Festivalului național de folclor „Petrica Moise”. Acesta va avea loc in sala mare a Teatrului…

- Centrul de Cultura și Arta al Județului Timiș cu sprijinul financiar al Consiliului Județean Timiș organizeaza Festivalul Național de Folclor “Petrica Moise”, ediția I. Evenimentul va avea loc pe data 16 iunie, la ora 18.00, la Sala Mare a Teatrului Național ”Mihai Eminescu” din Timișoara. Festivalul…

- Cea de-a XXI-a ediție a Festivalului Etniilor, una din cele mai captivante, colorate și pitorești sarbatori ale Banatului organizate de Centrul de Cultura și Arta al Județului Timiș, va avea loc duminica, 5 iunie, de la ora 17:00, la Muzeul Satului Banațean. Festivalul celebreaza Celebram multiculturalitatea…

- Duminica, 5 iunie 2022, de la ora 17:00, Centrul de Cultura și Arta al Județului Timiș va invita la una dintre cele mai captivante, colorate și pitorești sarbatori a Banatului: Festivalul Etniilor, ediția a XXI-a

- Centrul de Cultura și Arta al Județului Timiș, in colaborare cu Arhiepiscopia Timișoarei, organizeaza la Casa Naționala de la Muzeul Satului Banațean expoziția de icoane pe lemn intitulata „Lumina Florilor de Paști”. Aceasta va fi vernisata duminica, in ziua sarbatorii Floriilor, de la ora 17:00. Lucrarile…

- Centrul de Cultura și Arta al Județului Timiș va invita sa retraiți atmosfera și emoțiile lumii tradiționale a Banatului de altadata in Parcul Primaverii, ce se va deschide la Muzeul Satului Banațean din Timișoara. Evenimentul se desfașoara in perioada 15 – 25 aprilie, cu susținerea financiara a Consiliului…