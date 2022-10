DOC. O nouă ședință de judecată în dosarul „Energocom”, în care socialistul Dodon este învinuit O noua ședința de judecata in dosarul „Energocom”, in care Igor Dodon este invinuit de depașirea atribuțiilor de serviciu, este programata pentru ziua de marți, 18 octombrie, la Judecatoria Chișinau, sediul Buiucani, transmite Știri.md și Zdg . Astfel, potrivit datelor publicate pe portalul instanțelor de judecata, ședința va incepe la ora 13:00. Menționam ca la 24 mai, aproximativ jumatate de milion de lei și zeci de mii de euro au fost gasiți la domicliul acestuia. De asemenea, la casa parinteasca a lui Dodon pe langa zecile de mii de lei, procurorii au mai gasit și un plic cu aproximativ… Citeste articolul mai departe pe timpul.md…

