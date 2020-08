DobrogeaDigitala - Armeni de seama din Romania (I): Celebrul artist constantean Harry Tavitian aniverseaza astazi 68 de ani. La multi ani!

Stiri pe aceeasi tema

- In cursul dimineții de astazi, 2 iulie 2020, au mai fost confirmate inca 20 decese, cauzate de COVID-19, astfel incat numarul total al acestora a ajuns la 1687. In intervalul 01.07.2020 (10:00) – 02.07.2020 (10:00) au fost inregistrate 20 decese (11 barbați și 9 femei), ale unor pacienți infectați cu…

- Grupul de Comunicare Strategica a raportat duminica 325 de noi cazuri de infectare cu coronavirus in Romania, in scadere fața de ziua precedenta, cand s-au inregistrat 411 infectari. De asemenea, au fost raportate zece decese (6 barbați și 4 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați…

- In cursul dimineții de astazi, 26 iunie 2020, au mai fost confirmate inca 14 decese, cauzate de COVID-19, astfel incat numarul total al acestora a ajuns la 1579. In intervalul 25.06.2020 (10:00) – 26.06.2020 (10:00) au fost inregistrate 14 decese (7 barbați și 7 femei), ale unor pacienți infectați cu…

- Un numar de 460 de noi cazuri de imbolnavire cu coronavirus au fost diagnosticate in ultimele 24 ore in Romania din 12.555 de teste prelucrate, potrivit autoritaților. Este un record de imbolnaviri in ultimele doua luni. In total, pana astazi, 25 iunie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 25.286…

- Astazi, cand se implinesc 124 de ani de la nasterea ctitorului Horia Grigorescu 19 iunie 1896 , prefect al Constantei si de doua ori primar, readucem in atentia publica una dintre cele mai importante realizari ale mandatului sau, care, in zilele noastre, a fost inlocuita de un ambitios proiect imobiliar.Despre…

- In cursul dimineții de astazi, 16 iunie 2020, au mai fost confirmate inca 10 decese, cauzate de COVID-19, astfel incat numarul total al acestora a ajuns la 1437. In intervalul 15.06.2020 (10:00) – 16.06.2020 (10:00) au fost inregistrate 10 decese (7 barbați și 3 femei), ale unor pacienți infectați cu…

- In cursul dimineții de astazi, 14 iunie 2020, au mai fost confirmate inca 16 decese, cauzate de COVID-19, astfel incat numarul total al acestora a ajuns la 1410. In intervalul 13.06.2020 (10:00) – 14.06.2020 (10:00) au fost inregistrate 16 decese (9 barbați și 7 femei), ale unor pacienți infectați cu…

- Unic copil al reputatului publicist dobrogean Simion Tavitian si al Azaduhi Tavitian Anaid Tavitian detine un neegalat record de simpatie si respect in randul jurnalistilor constanteni, si nu numai, fiind interlocutorul alaturi de care esti convins ca vei avea nu numai informatia corecta si la obiect,…