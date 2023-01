Stiri pe aceeasi tema

- BNR a publicat marți, 17 ianuarie, valoarea indicelui bancar ROBOR, folosit pentru calcularea dobanzilor variabile la creditele in lei. Din datele Bancii Naționale, indicele Robar a ajuns la 7,31% de la 7,35% valoare inregistrata in sedinta precedenta.O valoare similara nu a mai fost atinsa…

- Indicele ROBOR la trei luni, in funcție de care se calculeaza ratele romanilor cu credite vechi, a scazut luni de la 7,4% la 7,35%, arata datele Bancii Naționale a Romaniei (BNR) . Indicele ROBOR exprima media dobanzilor cu care bancile se imprumuta intre ele. Ca indicator monetar, indicele ROBOR exprima…

- Indicele ROBOR la trei luni, in funcție de care se calculeaza costul creditelor in lei cu dobanda variabila, a inregistrat a opta zi de scadere consecutiva și a ajuns la valoarea de 7,78% pe an, arata datele Bancii Nationale de vineri, 2 decembrie. Aceasta este cea mai scazuta valoare din ultimele patru…

- Indicele ROBOR la trei luni, in funcție de care se calculeaza costul creditelor in lei cu dobanda variabila, a inregistrat a noua zi de scadere consecutiva și a ajuns la valoarea de 7.98% pe an, arata datele Bancii Nationale de marți, 15 noiembrie.Aceasta este cea mai scazuta valoare a ROBOR la trei…

- Lunea aceasta, guvernatorul BNR a prezentat Raportul asupra inflației, prilej cu care a declarat ca „nu vedem inca tendinte periculoase la cursul de schimb. El a fost relativ stabil si ne-a ajutat”. Aceasta afirmație exprima posibilitatea ca acest an sa se incheie sub pragul de 4,95 lei. Cursul euro…

- Guvernatorul BNR Mugur Isarescu a declarat luni, odata cu prezentarea raportului asupra inflației, ca cei care platesc prețul inflației mari sunt deponenții, care primesc la depozite dobanzi mult mai mici decat inflația și ale caror depozite bancare iși pierd valoarea.Intrebat de creșterea dobanzilor,…

- Inspectorii Consiliului Concurentei se afla in control inopinat la mai multe banci, in cadrul unei investigatii privind modul de stabilire a indicelui ROBOR, au anunțat surse apropiate situatiei. Inspectorii au descins in birourile celor 10 banci care coteaza ROBOR-ul. Potrivit informatiilor BNR si…

- Bancile, retailerii și grupurile petroliere din Romania sunt mai profitabile decat grupurile-mama din Occident, arata datele consultate de ziar. Experții chestionați de Libertatea spun ca explicația o constituie concurența mai slaba, salariile mai mici oferite angajaților comparativ cu cele din Vest…