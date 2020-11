Stiri pe aceeasi tema

- Rezultate inregistrate in partidele disputate, sambata, in etapa a XIII-a a Ligii a II-a, potrivit news.ro:Concordia Chiajna - Dunarea Calarasi 2-1 Farul Constanta - CSM Resita 1-0 Metaloglobus - Comuna Recea 2-0 Citește și: Fostul edil de la Sectorul 1 ar fi SUSȚINUT un traficant…

- FC U Craiova 1948, liderul din Liga 2, e calificata in șaisprezecimile de finala ale Cupei Romaniei, acolo unde va da peste ASU Poli Timișoara. Partida se va disputa pe „Ion Oblemenco”, dupa ce Lia Olguța Vasilescu, edilul Craiovei, a acceptat solicitarea formulata de clubul lui Adrian Mititelu. ...

- Politehnica a jucat azi pe arena “Dan Paltinisanu” in compania generatiei 2003 alb-violete care reprezinta Fortuna Becicherecu Mic la nivelul esalonului trei in acest sezon. Jocul-scoala s-a incheiat cu scorul de 3-0 in favoarea echipei pregatite de Dan Alexa. Partida s-a jucat pe cel mai mare stadion…

- FC Viitorul se afla pe locul sase in clasament, pozitie care asigura calificarea in play off. S au stabilit zilele si orele mecurilor din etapa a 11 a a Ligii 1 la fotbal.In aceasta runda, FC Viitorul locul 6, cu 16 puncte intalneste in deplasare Academica Clinceni locul 5, cu 16 puncte .Partida se…

- ​FC U Craiova a terminat la egalitate, scor 0-0, meciul disputat, marti, pe teren propriu, cu Aerostar Bacau, în etapa a X-a a Ligii I.În urma acestui rezultat, FC U Craiova se mentine pe primul loc, cu 21 de puncte din noua jocuri.Pe locurile urmatoare se afla în ordine…

- Petrolul Ploiesti a terminat la egalitate cu CSM Slatina, 1-1 (0-0), miercuri seara, pe Stadionul ''Ilie Oana'' din Ploiesti, intr-o partida din etapa a 7-a a Ligii a II-a de fotbal, potrivit Agerpres.Dupa un nou joc modest, Petrolul nu reuseste sa castige nici de data aceasta pe teren propriu,…

- Meciul de handbal feminin din Liga Campionilor, dintre SCM Ramnicu Valcea si Podravka Koprivnica, programat in aceasta duminica, a fost amanat. Anuntul a fost facut joi seara, de catre formatia valceana. „Intalnirea dintre SCM Ramnicu Valcea si HC Podravka, programata in acest weekend, nu se va mai…

- Nou promovata FCU Craiova a reusit sa se impuna sambata seara, cu 2-1, pe stadionul „Municipal“ din Severin, in fata formatiei Dunarea Calarasi cu un gol marcat in ultimul. Partida a contat pentru etapa 3 din Liga a II-a . Echipa antrenata de Nicolo Napoli se afla la cel de-al doilea meci din acest…