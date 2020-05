Stiri pe aceeasi tema

- Muzeul National al Bucovinei redeschide pentru vizitare, incepand cu data de 26 mai, dupa 78 de zile de suspendare a activitatii cu publicul, cinci dintre obiectivele sale, a anuntat, vineri, seful Biroului Educatie, Marketing si Comunicare, Iuliana Rosca. Este vorba despre Cetatea de…

- Purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) Suceava, Alin Galeata, a postat pe contul sau de Facebook un mesaj emoționant despre "lupta inegala, pe viața și pe moarte", pe care colegii lui pompieri, dar și ceilalți luptatori din linia I au dus-o in ultima ...

- Muzeul Național al Bucovinei a demarat, in aceasta perioada, o ampla campanie online de prezentare a obiectivelor pe care le are in administrare in județul Suceava. Fie ca este vorba despre Cetatea de Scaun a Sucevei, Muzeul Satului Bucovinean sau de alte muzee din județ, fiecare dintre acestea vor…

- Deasupra parcului Șipote, in apropierea Cetații de Scaun, va fi ridicata anul acesta o roata panoramica, de unde sa poata fi admirata, de la inalțime, priveliștea orașului.Propunerea de realizare a acestui obiectiv turistic a fost facuta de primarul Sucevei, Ion Lungu: "In ședința de Consiliu ...

