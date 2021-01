Stiri pe aceeasi tema

- Doar patru din zece romani mai reușesc sa faca economii in pandemie, comparativ cu doua treimi, in perioada anterioara. In ce ar investi, daca ar avea o suma mai mare de bani Doar patru din zece romani (39%) mai reusesc sa faca economii in perioada pandemiei, in conditiile in care, in perioada anterioara,…

- In perioada pandemiei, aproximativ patru din zece romani reușesc sa faca economii (39%), in condițiile in care inainte de pandemie, intr-o luna obișnuita, doua treimi dintre respondenți (68%) reușeau sa economiseasca, releva Studiul Digitalizarea sistemului bancar in percepția romanilor. Studiul…

- Cifrele sunt rezultatul unui studiu realizat in luna decembrie 2020 de Institutul Roman pentru Evaluare si Strategie (IRES) si comandat de Asociatia Romana a Bancilor, relateaza News.ro. An tensionat pentru liberali. Incepe lupta pentru putere și funcții in PNL „In perioada pandemiei, aproximativ…

- In perioada pandemiei, aproximativ patru din zece romani reusesc sa faca economii (39%), in conditiile in care inainte de pandemie, intr-o luna obisnuita, doua treimi dintre respondenti (68%) reuseau sa economiseasca, arata un studiu realizat in luna decembrie 2020 de Institutul Roman pentru Evaluare…

- Perioada de pandemie pare favorabila economisirii, dar mai mulți oameni reușeau sa puna bani deoparte inainte de criza sanitara decat in pandemie, dupa cum arata studiul Digitalizarea sistemului bancar in percepția romanilor realizat in luna decembrie 2020 de Institutul Roman pentru Evaluare și Strategie…

- Aproximativ patru din zece romani reusesc sa faca economii (39%) in perioada pandemiei, in conditiile in care, inainte de pandemie, intr-o luna obisnuita, doua treimi dintre respondenti (68%) reuseau sa economiseasca, releva un studiu realizat de Institutul Roman pentru Evaluare si Strategie (IRES),…

- ”In perioada pandemiei, aproximativ patru din zece romani reusesc sa faca economii (39%), in conditiile in care inainte de pandemie, intr-o luna obisnuita, doua treimi dintre respondenti (68%) reuseau sa economiseasca”, releva Studiul Digitalizarea sistemului bancar in perceptia romanilor realizat in…

- Daca ar dispune de o suma mare de bani și ar dori sa economiseasca, 28% dintre români i-ar investi în educația proprie sau a membrilor familiei, 23% dintre respondenți ar depune banii la banca, 16% ar avea inițiative antreprenoriale și 10% ar cumpara valuta, restul fiind utilizați în…