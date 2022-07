Stiri pe aceeasi tema

- Fostul diplomat Boris Bondarev, care a devenit extrem de mediatizat atunci cand și-a parasit slujba de la Geneva din cauza invadarii Ucrainei, afirma ca președintele rus Vladimir Putin ar fi „umilit” daca ar trebui sa se intalneasca cu omologul sau ucrainean, Volodimir Zelenski, relateaza Euronews .…

- Intrebat despre consecintele Razboiului rus din Ucraina in acest interviu axat pe pobleme interne, seful statului francez recunoaste ca ”nu avem toate raspunsurile”. ”Nu noi l-am declansat si nu suntem parte”, subliniaza el. Insa ”trebuie sa ne pregatim ca el (razboiul rus) sa dureze”, avertizeaza Macron.…

- Rusia și liderii sai intenționeaza sa faca totul pentru a-i ajuta pe oamenii care traiesc și muncesc in Donbas, a declarat joi președintele Vladimir Putin in timpul unei conversații cu caștigatorii concursului „Liderii Rusiei”. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- A ceda teritorii Rusiei ar insemna "sa cedezi o libertate" si nu ar pune capat invaziei desfasurate de presedintele rus Vladimir Putin, afirma Prima Doamna a Ucrainei, Olena Zelenska, conform CNN. "Ucrainenii nu pot lua ca normale toate acele declaratii pe care le auzim uneori de la lideri ai unor tari…

- Razboi in Ucraina, ziua 96. Armata rusa continua ofensiva inceputa pe frontul din estul Ucrainei, in lupta pentru Donbas. Sergei Lavrov a dezmințit zvonurile ca președintele Vladimir Putin ar fi bolnav.

- Parlamentul rus a adoptat miercuri legea care elimina limita de varsta pentru inrolarea in armata, in plina ofensiva a trupelor ruse in Ucraina, scrie Agerpres.Legea, initiata de partidul presedintelui Vladimir Putin, Rusia Unita, a fost votata in prima, a doua si a treia lectura in Duma de Stat, camera…

- Prim-adjunctul șefului Administrației Prezidențiale ruse, Serghei Kiriyenko, a declarat joi ca razboiul din Donbas se desfașoara de opt ani, iar decizia președintelui rus Vladimir Putin de a conduce o operațiune militara speciala in regiuune este menita sa opreasca acest razboi, potrivit agenției…

- Vladimir Putin a vorbit despre o posibila victorie a Rusiei in razboi, in cadrul unui mesaj pentru republicile autoproclamate din Donbas. Ce a mai marturisit președintele. Astazi, in doar cateva ore, va avea loc o mare parada pentru Ziua Victoriei din al Doilea Razboi Mondial, in Piața Roșie din Moscova,…