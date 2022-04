Doar galop pe Hipodrom

Ieri a fost o zi dedicata exclusiv galopului pe Hipodromul Ploiesti, unde s-au adunat in tribune (in ciuda vremii total potrivnice, fiind frig, iar ploaia necontenind vreun moment) circa 200 de pasionati ai turfului, care au tinut sa vada cele trei curse din program: una de calificare si doua intreceri cu premii atractive puse „la bataie” de partenerii organizatori. Premiul „Regina Maria”, organizat in colaborare cu Jockey Club Roman, a avut la start nu mai putin de 8 cai, cursa desfasurata pe distanta de 1100 de metri oferind o intrecere de calitate, cu un final strans, in care Ariadne (jocheu…