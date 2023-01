Doar două posturi în sesiunea specială de rezidenţiat Ministerul Sanatații va organiza la data de 14 mai o sesiune extraordinara a concursului de intrare in rezidențiatul pe loc și pe post pentru locurile și posturile ramase neocupate la domeniul Medicina, in sesiunea 20 noiembrie 2022. Pentru aceasta sesiune la nivel natonal se scot la concurs 626 de locuri si doar doua posturi. Cele doua posturi sunt scoase la Targu Mures. In Craiova sunt 51 de locuri din care cele mai multe, respectiv 14 locuri sunt la chirurgie generala si alte 10 la medicina de familie si 6 locuri la ortopedie si traumatologie. Cate doua-patru locuri mai sunt la chirurgie pediatrica,… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

