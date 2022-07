Doar Conest vrea să restaureze Obeliscul cu Lei Primaria a primit o singura oferta la licitatia privind restaurarea monumentului Obeliscul cu Lei din Parcul Copou. Cu o valoare estimata la aproape un milion de lei, contractul a starnit interesul unei asocieri formate din Conest si Mihul SRL, asociere ce are un subcontractant, respectiv firma Imeco, specializata in lucrari la instalatii electrice. Municipalitatea si-a fixat ca termen luna noiembrie pentru atribuirea contractului, dar, probabil, Comisia de evaluare va da o solutie intr-un timp mai scurt. Lucrarile de restaurare a monumentului trebuie finalizate in cel mult 14 luni. Monumentul… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

