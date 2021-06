Stiri pe aceeasi tema

- Pana astazi, 16 iunie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 1.079.983 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 1.044.687 de pacienți au fost declarați vindecați. In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost inregistrate 104 cazuri noi…

- Dintre statele UE, concentrația medie anuala a particulelor fine (PM2,5) e cel mai ridicata in zonele urbane din Bulgaria (19,6 μg/m3), Polonia (19,3 μg/m3), Romania (16,4 μg/m3) și Croația (16 μg/m3), conform Eurostat, citata de BalkanGreen Energy News, citata de Rador. Datele sunt din 2019, și valoarea…

- Numarul de masini electrice inmatriculate a crescut cu 79,8% in primul trimestru din 2021 In primele 4 luni ale acestui an piata masinilor noi a scazut cu 14%, dar marci precum Toyota si Ford au fost pe plus, in timp ce Dacia si Renault au avut scaderi mult peste media pietei, in schimb, numarul de…

- „Circa 7 milioane de hectare de arabil din Romania ar putea fi deținute de pana in 2030!” Daca se aproba in forma inițiala proiectul legislativ L 107/2021 pentru modificarea Legii nr. 17/2014 privind unele masuri de reglementare a vanzarii terenurilor agricole situate in extravilan, riscam sa ajungem…

- O fabrica de medicamente din Cluj Napoca va produce un medicament ce va fi folosit in tratarea pacientilor infectati cu noul coronavirus. Acesta va fi utilizat in tratarea simptomelor medii si usoare de COVID-19, anunța Antena3. Terapia Cluj, cel mai mare producator de medicamente din Romania, va introduce…

- „Politica celor care conduc acum nu este despre bunastarea majoritații, ci pentru profitul minoritații” Nicolae Georgescu, deputat de Argeș al PSD, a analizat cu atenție studiul intitulat „SALARIUL MINIM ȘI TRAIUL MINIM DECENT” de Ștefan Guga in care autorul subliniaza faptul ca „Intre timp, in Romania,…

- Eram odata 23 de milioane… Populatia cu domiciliul in Romania a ajuns la 1 ianuarie 2021 la 22,089 milioane de persoane, in scadere cu 0,5% fata 1 ianuarie 2020, potrivit Institutului National de Statistica (INS), care mai arata ca fenomenul de imbatranire demografica s-a accentuat, populatia varstnica…

- Deputatul Simona Bucura-Oprescu a lansat un mesaj cu ocazia vizitei in județul Argeș a ministrului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice și Administrației, domnul Cseke Attila. “Visul meu este ca, fiecare dintre noi sa putem intr-o zi avea o alta viața in comunitate. O viața mai buna in care autoritațile…