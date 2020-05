Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul urmeaza sa aloce, in sedinta de joi, in contul Ministerului Sanatatii, sumele necesare realizarii donatiilor de echipamente de protectie si de alte materiale medicale necesare, in contextul pandemiei COVID-19, care vor fi facute "in beneficiul cetatenilor Republicii Moldova", potrivit Agerpres.…

- Epidemia de COVID-19 a provocat 49.759 de decese in Statele Unite, dupa ce in ultimele 24 de ore s-a inregistrat unul din cele mai ridicate bilanturi, conform datelor furnizate joi seara de Universitatea Johns Hopkins, informeaza vineri AFP.Citește și: Traian Basescu, AVERTISMENT sumbru: Comiteți…

- Burundi, ultimul stat african care permitea desfasurarea campionatului de fotbal in contextul pandemiei de coronavirus, a decis oprirea acestuia, dar nu a facut referire la faptul ca decizia a fost luata din cauza raspandirii infectiei cu Covid-19, transmite Reuters, potrivit Agerpres.In schimb,…

- De multi ani, maimutele din capitala Nepalului, Kathmandu, erau dependente de bunii samariteni pentru supravietuire, pe fondul urbanizarii rapide a orasului, insa in prezent ele risca foametea, in contextul in care tara intra in a trei saptamana de izolare, pe fondul pandemiei de COVID-19, scrie…

- Consiliul Judetean Constanta s a reunit ieri in sedinta de indata. In contextul actual al raspandirii infectiilor cu noul Coronavirus COVID 19, Consiliul Judetean Constanta a adoptat rectificarea bugetelor de venituri si cheltuieli, a listelor de investitii a Spitalului Clinic Judetean de Urgenta ldquo;Sf.…

- Jucatorii si membrii staff-ului tehnic ai echipei scotiene de fotbal Heart of Midlothian au fost rugati sa accepte o diminuare cu 50 la suta a salariilor lor, din cauza consecintelor pandemiei de coronavirus, a anuntat clubul britanic, citat de AFP.Proprietara clubului, Ann Budge, a luat aceasta…

- Cea mai neagra previziune pentru Romania, in contextul pandemiei de coronavirus este și cel mai rau scenariu la care s-au gandit specialiștii - acela ca imbolnavirile de Covid-19 sa se produca intr-un ritm alert și sa se ajunga in scurt timp la 10.000 de cazuri, dupa mijlocul lunii aprilie.

- In conditiile in care competitiile fotbalistice din Romaniei au fost oprite, la toate nivelurile, in urma pandemiei de coronavirus, au pauza si fotbalistii de la FC Viitorul Constanta, ocupanta locului intai in turneul play out al Ligii 1. Astazi, pe pagina de Facebook a clubului a fost postat un mesaj…