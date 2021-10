Stiri pe aceeasi tema

- "Cei sapte copii din centrul respectiv participa online la cursuri, iar in centru au fost luate toate masurile pentru a preveni raspandirea bolii", a declarat Gabriel Marinov, directorul general al Directiei Generale pentru Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) Tulcea, citata de Agerpres.Potrivit…

- DGASPC Prahova nu a identificat probleme majore la centrele rezidențiale din județ, arata un raport al instituției, deși la inceputul lunii august, un pacient instituționalizat a murit intr-un astfel de centru, dupa ce a fost batut cu brutalitate de un infirmier. Libertatea a aratat atunci cum a incercat…

- Ministrul Muncii, Raluca Turcan, a subliniat ca 57% dintre angajatii centrelor rezidentiale de stat sunt nevaccinati, insa nu s-a declarat ingrijorata ca aplicarea ordonantei aflata in pregatire ar produce o criza majora a fortei de munca in centrele rezidentiale pentru persoane vulnerabile. Ministrul…

- In doar cateva zile, unitațile de invațamant iși deschid porțile și, cu mic, cu mare, preșcolarii și elevii pașesc cu incredere, sau cu emoții, in noul an școlar. Peste doua sute de copii și tineri din sistemul de protecție speciala incep școala luni. Este vorba despre 115 copii din centrele rezidențiale…

- Angajații unui centru de plasament din Plopeni, județul Prahova, au fost prinși in timp ce incercau sa mușamalizeze un accident, in urma caruia un copil a fost ranit. Centrul de plasament se afla in subordinea Direcției Generale de Asistența Sociala și Protecția Copilului Prahova. Tentativa de mușamalizare…

- Polițiștii din Slatina au fost sesizați, pe 22 februarie, de o femeie de 60 de ani, din localitate, ca, fiul sau de 29 de ani, ar fi agresat-o fizic și i-ar fi distrus mai multe bunuri din locuința. Impotriva barbatului polițiștii au emis un ordin de protecție provizoriu, acesta fiind confirmat ulterior…

- Un angajat al Centrului de Recuperare Neuropsihica Calinesti din judetul Prahova a fost retinut, luni, dupa ce ar fi lovit un pacient care ulterior a murit, informeaza Agerpres . Potrivit unor surse judiciare, suspectul este cercetat pentru lovituri cauzatoare de moarte si doua infractiuni purtare abuziva.…

- Potential pericol pentru beneficiarii unitatilor de asistenta sociala Violeta Stoica Peste 2.000 de angajați din sistemul de asistența sociala și protecție a copilului din coordonarea DGASPC Prahova traiesc cu teama ca, in a doua jumatate a anului, nu vor exista fonduri pentru plata salariilor. Mai…