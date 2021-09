Doar 1,2% din decesele Covid din Anglia au fost la persoane vaccinate anti-Covid Persoanele complet vaccinate reprezinta doar 1,2% din numarul pacienților Covid din Anglia care au murit in primele șapte luni ale anului curent, potrivit datelor Oficiului Național de Statistica, care ofera dovada succesului programului de vaccinare, relateaza The Guardian. Astfel, ONS a inregistrat un total de 51.281 de decese ale pacienților Covid in Anglia intre 2 ianuarie și 2 iulie, deși numarul include și oameni care s-au infectat inainte sa se vaccineze. Din numarul total de decese, 458 (0,8%) au fost cazuri de persoane care au murit la cel puțin 21 de zile dupa ce li s-a administrat… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Persoanele complet vaccinate sunt de 11 ori mai putin susceptibile sa moara din cauza COVID-19 si de 10 ori mai putin susceptibile sa fie spitalizate, dupa ce varianta Delta, mai contagioasa, a devenit tulpina dominanta a virusului in Statele Unite, afirma oficialii americani din domeniul sanatatii.

- Studiul a fost realizat in contexul creșterii ingrijorarilor privind numarul mare de copii și adolescenți spitalizați in SUA. In cadrul studiului, realizat de Centrul pentru prevenirea și controlul bolilor (CDC), cea mai importanta agenție federala de sanatate publica a țarii, au fost analizate datele…

- Directia de Sanatate Publica (DSP) Constanta a anuntat ca patru noi cazuri de infectare cu varianta Delta au fost confirmate la nivelul judetului si niciunul dintre pacienti nu este internat, potrivit news.ro. Citește și: Declarație ȘOC in dosarul agenților VIOLENȚI de la SECȚIA 16: „Nu l-am…

- Un studiu realizat in Anglia arata ca persoanele complet imunizate anti-Covid au de trei ori mai putine sanse sa fie testate pozitiv, in comparație cu persoanele care nu sunt vaccinate. Conform AFP, studiul a fost realizat de Imperial College din Londra si Ipsos MORI pe mai mult de 98.000 de voluntari,…

- Ministrul Sanatatii, Ioana Mihaila, afirma ca valul patru al pandemiei de COVID-19 va fi unul al persoanelor care nu s-au vaccinat, aratand ca sub 1% din cei imunizati au contractat boala. „Ne pregatim de valul patru inca de la finalul valului trei. Atunci cand am modificat ordinul pentru redeschiderea…

- Doar 12.082 de persoane s-au vaccinat anti-COVID in ultimele 24 de ore, potrivit datelor furnizate luni, 12 iulie, de Comitetul Național de coordonare a activitaților privind vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV). Este al doilea cel mai slab bilanț din 4 iulie, cand au fost imunizate 11.891 de persoane.Dintre…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a cerut persoanelor complet vaccinate sa poarte in continuare masti, sa pastreze distantarea sociala si alte masuri de siguranta anti- Covid-19, deoarece varianta Delta, extrem de contagioasa, se raspandeste rapid pe tot globul, noteaza CNBC. „Oamenii nu se pot…

- Puțin peste 29.000 de persoane au fost vaccinate in ultimele 24 de ore, conform statisticii realizate de Comitetul Național de Coordonare a Activitaților privind Vaccinarea impotriva COVID-19. DOCUMENTUL poate fi citit AICI 29.002 de persoane au fost vaccinate in ultimele 24 de ore,…