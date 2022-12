Stiri pe aceeasi tema

- Harta Ungariei Mari este un simbol al revizionismului maghiar utilizat frecvent de oficialii de la Budapesta. Saptamana trecuta ministrul roman al Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu s-a intalnit cu Orban și au discutat inclusiv despre „chestiunea vizitelor private in Romania ale unor oficiali ungari…

- Inflația și prețul combustibililor au lovit și in prețurilor școlilor de șoferi, adica a cursurilor obligatorii pentru cei care vor permis de conducere. Datele adunate de platforma de anunțuri OLX arata ca prețul mediu pentru școala de șoferi s-a dublat fața de anul trecut, de la 2.168 lei pana la 4.883.…

- Nioka-așa am numit-o pe micuța și carlionțata, negresa care pentru doi ani de zile a locuit in Romania. Aici, in satul bunicilor din partea mamei ei, in satul Bicai, caci așa o striga ea pe bunica. S-a intors atunci din frumoasa America pentru a locui o vreme aici. Atat cat sa invețe limba romana,…

- Inspectorii RAR Timiș au facut o descoperire șocanta cand proprietarul unui microbuz cumparat din Austria s-a prezentat la Registrul Auto Roman pentru inspecția tehnica in vederea inmatricularii in Romania.

- ”In luna august a acestui an s-au implinit sase luni de cand primii cetateni ucraineni au ajuns in Romania pentru a cauta aici protectia atat fizica, cat si financiara, a lor si a familiilor lor. Conform datelor disponibile, din cele aproximativ 1,5 milioane de cetateni ucraineni care au intrat in Romania…

- Aproape 70% dintre romani cheltuiesc pentru educatie cel mult 25 de euro pe luna, in timp ce 7% prefera sa utilizeze resurse de invatare gratuite, arata un studiu realizat de platforma de educatie online dedicata antreprenorilor si profesionistilor din piata muncii.Conform datelor publicate…

- Comuna Rimetea, din judetul Alba, la granita cu judetul Cluj, este prima localitate rurala din Romania distinsa cu premiul ”Europa Nostra” al Comisiei Europene pentru conservarea patrimoniului cultural material.Din Evul Mediu pana in anul 1876, localitatea a facut parte din Scaunul Secuiesc al Arieșului.Incepand…

- O deschidere aparte de an scolar a avut loc luni, in Aula Magna „Mihai Eminescu" a Universitatii „Alexandru Ioan Cuza" din Iasi: pentru Scoala „Junior". Despre aceasta „Ziarul de Iasi" a scris recent ca a devenit singura scoala gestionata de o universitate care ofera cursuri de la gradinita pana la…