Mai multe notificari de la utilizatori care s-au confruntat cu tentative de tip scam in numele unor companii au fost inregistrate in ultima saptamana la Directoratul Național pentru Securitate Cibernetica (DNSC). Potrivit DNSC, tentativele de tip scam care vizeaza utilizatorii romani continua sa se foloseasca de identitatea vizuala a unor retaileri sau magazine online cu […] DNSC avertizeaza asupra unor noi tentative tip scam pe rețelele de socializare. Premii oferite in numele unor companii cunoscute