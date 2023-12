Stiri pe aceeasi tema

- Directoratul National de Securitate Cibernetica (DNSC) avertizeaza, marti, avertizeaza asupra fraudelor cu investitii, care pot fi devastatoare pentru victime. Aceste scheme sunt diversificate si pot include tranzactii cu actiuni fictive, criptomonede inexistente, scheme piramidale sau produse financiare…

