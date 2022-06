Stiri pe aceeasi tema

- Directoratul National de Securitate Cibernetica (DNSC) a observat, in ultimele zile, o crestere notabila a utilizarii malware-ului LokiBot in atacuri propagate prin intermediul serviciului de email, infractori cibernetici folosind identitatea vizuala a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF)…

- Directoratul National de Securitate Cibernetica avertizeaza asupra faptului ca a fost descoperita o noua vulnerabilitate zero-day in Microsoft Word, care ar permite incarcarea fisierelor sablon externe care contin cod rau intentionat, chiar si in cazul in care macrocomenzile sunt dezactivate. "Recent,…

- Utilizatori de terminale mobile din Romania au fost vizati de o campanie de infectare cu malware, in perioada 22 aprilie - 2 mai, care se propaga prin intermediul unor mesaje-capcana venite pe telefon, atrage atentia Directoratul National de Securitate Cibernetica (DNSC).