- Luminita-Mihaela Medelet, fost director al Penitenciarului Rahova, a fost trimisa in judecata de DNA pentru abuz in serviciu, intr-un dosar in care este acuzata ca a semnat decizii privind acordarea de drepturi salariale necuvenite catre doi subordonati.In acelasi dosar au fost trimise in judecata…

- Facem precizarea ca aceasta etapa a procesului penal reprezinta, conform Codului de procedura penala, finalizarea anchetei penale, situatie care nu poate sa infranga principiul prezumtiei de nevinovatie. Medelet Luminita Mihaela, fost director al Penitenciarului Bucuresti Rahova, a fost trimisa in judecata…

- Facem precizarea ca trimiterea in judecata reprezinta, conform Codului de procedura penala, finalizarea anchetei penale, situatie care nu poate sa infranga principiul prezumtiei de nevinovatieldquo;.Miercuri, 22 noiembrie 2023, la Tribunalul Bucuresti este programat un nou termen in dosarul in care…

- George Ivan, fostul director al CNAB, a fost trimis in judecata marți, 24 octombrie, de procurorii DNA, in dosarul privind inchirierea spațiilor comerciale din Aeroportul Otopeni, fiind acuzat de complicitate la trafic de influența și trafic de influența.Din totalul celor 22 de milioane de euro din…

- Facem precizarea ca trimiterea in judecata reprezinta, conform Codului de procedura penala, finalizarea anchetei penale, situatie care nu poate sa infranga principiul prezumtiei de nevinovatie.Tribunalul Bucuresti a fixat primul termen in dosarul in care procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie…

- Dinu-Octavian Nicolescu, fost director economic in cadrul Ministerului Mediului, a fost trimis in judecata de procurorii anticoruptie intr-un dosar in care este acuzat de trafic de influenta si spalare de bani.Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Sectia de combatere a coruptiei au…

- Fostul director economic in cadrul Ministerului Mediului, Dinu-Octavian Nicolescu, a fost trimis in judecata de procurorii DNA intr-un dosar in care este acuzat de trafic de influenta si spalare de bani. Potrivit rechizitoriului intocmit de procurorii anticorupție, in luna aprilie 2020 Dinu-Octavian…

- Octavian Nicolescu i-ar fi pretins unui om de afaceri (martor in cauza), printr-un intermediar, suma de 1.000.000 lei pentru a-si exercita influenta asupra unor functionari publici din cadrul Ministerului Mediului si ca i-ar determina pe acestia sa dispuna anularea obligatiilor fiscale, in valoare de…