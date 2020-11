DNA trebuie să reia anchetarea lui Maior și a lui Coldea In 2017, fostul ofițer SRI Daniel Florea a depus o plangere impotriva oamenilor cheie din SRI. Ancheta fusese clasata, inițial, de procurorii DNA, insa acesta a contestat in instanța decizia. Daniel Florea: „In 2017, am facut o plangere catre DNA, secția pentru militari, intrucat eu in anul 2014, dupa ce am fost dat afara din SRI, prin retragerea autorizației de acces la documente clasificate, am facut un demers la CNSAS, aratand ca domnul colonel Marin Constantin, șeful de la acea vreme de la SRI Prahova, a facut poliție politica. Nu mi s-a dat niciun raspuns timp de 2-3 ani de zile pana in 2017,… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

