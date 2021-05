Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul general al Primariei Deva, Laura Sarbu, și soțul ei, angajat in aceeași instituție, reținuți de procurorii DNA Alba Iulia pe 1 aprilie si ulterior arestati, au fost trimisi in judecata sub acuzația de comiterea infracțiunii de trafic de influența in forma continuata și complicitate la…

- Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie ndash; Sectia de combatere a infractiunilor asimilate infractiunilor de coruptie au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a doi fosti presedinti ai Casei Nationale a Asigurarilor de Sanatate CNAS si a unei societati comerciale, pentru…

- Procurorii DNA au dispus, vineri, trimiterea in judecata a mai multor inculpati, in dosarul care vizeaza achiziti supraevaluate la Spitalul de Boli Infectioase Brasov. Intre inculpati se numara un consilier judetean, un consilier local, un referent de specialitate si fostul manager al unitatii.…

- Catanoiu ar fi pretins si primit de la doua persoane martori in cauza sumele de 5.000 euro si 2.500 lei in schimbul efectuarii unor acte contrare indatoririlor de serviciu. Concret, pentru banii primiti, inculpatul ar fi trebuit sa asigure protectia si conditii favorabile de executare a pedepselor pentru…

- Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a infracțiunilor asimilate celor de corupție au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a inculpatului POPESCU-TARICEANU CALIN CONSTANTIN ANTON, la data faptei prim ministru al Guvernului Romaniei, pentru savarșirea…

- Doi directori din cadrul ADP Sector 1, trimiși in judecata de procurorii DNA in anul 2018 intr-un dosar de corupție - trimiși in judecata pentru fapte penale incompatibile cu funcția detinuta: luare de mita și marturie mincinoasa, au fost suspendați din funcție, anunța Clotilde Armand. „Am suspendat…

- Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie ndash; Serviciul teritorial Constanta au dispus punerea in miscare a actiunii penale si retinerea pentru 24 de ore, incepand cu data de 16 februarie 2021, a inculpatului CATANOIU CIPRIAN IRINEL, ofiter in cadrul Penitenciarului Tulcea, pentru comiterea…

- Procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Constanta au dispus trimiterea in judecata a unui agent de politie penitenciara Buruleanu Andrei Sima de la Penitenciarul Poarta Alba, acesta fiind banuit de luare de mita. Dosarul a fost trimis spre solutionare Tribunalului Constanta. La momentul retinerii,…