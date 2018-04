Stiri pe aceeasi tema

- Seful Administratiei Judetene a Finantelor Publice (AJFP) Olt, Florin Diaconescu, a fost trimis in judecata de procurorii anticoruptie, alaturi de mai multi subordonati, intr-un dosar de evaziune fiscala cu prejudiciu de aproape 9 milioane de lei.Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție…

- Procurorii de la Directia Nationala Anticoruptie au dat o noua lovitura in domeniul sanatatii. Un medic iesean a fost trimis in judecata pentru luare de mita in forma continuata, in acelasi dosar fiind deferiti justitiei si cinci pacienti, sub acuzatia de dare de mita.Citeste si: Vlad Cosma,…

- Un medic iesean a fost trimis in judecata pentru luare de mita in forma continuata, in acelasi dosar, instrumentat de Directia Generala Anticoruptie (DGA), fiind deferiti justitiei si cinci pacienti, sub acuzatia de dare de mita. Potrivit unui comunicat al DGA transmis, luni, AGERPRES,…

- Polițiștii din Olt efectueaza, la aceasta ora, 5 percheziții in județele Olt și Dambovița, la sediile unor firme și la domiciliile unor persoane banuite ca ar fi cauzat un prejudiciu de aproape 4.000.000 de lei, prin evaziune fiscala. Vor fi ...

- 11 perchezitii au avut loc joi-dimineata, 15 februarie 2018, la adrese din patru judete si municipiul Bucuresti, in Olt politistii vizand o adresa din localitatea Visina si trei din Slatina.

- Politistii bucuresteni efectueaza, joi, 11 perchezitii domiciliare in municipiul Bucuresti si alte patru judete intr-un dosar in care se investigheaza infractiuni de evaziune fiscala si spalare de bani, in domeniul prestarilor de servicii de consultanta. Potrivit unui comunicat transmis…

- La aceasta ora, politistii Inspectoratului de Poliție Județean Arges și ai Direcției Operațiuni Speciale din cadrul Inspectoratului General al Poliției Romane efectueaza 6 perchezitii in județele Arges, Olt și Dolj, la sediile unor societați ...