- SCM Timisoara a inceput sa lege din nou succesele in acest sezon. „Leii din Banat” s-au impus in aceasta seara pe terenul Craiovei, scor 84-69, dupa un meci pe care l-au dominat. Este a patra victorie consecutiva pentru alb-violeti daca includem si jocurile din Cupa Romaniei. Meciul din a doua runda…

- Judoca Veronica-Elena OLTEAN, legitimata la Clubul Sportiv Municipal Sfantu Gheorghe, a cucerit madalia de aur la Timișoara – Moșnița Noua, cu echipa de judo U-13-15 Feminin „JUDO PHOENIX TEAM –ROMANIA, in GP-LIGA Judo „European Champion Club Cup” for Children (U13-15 mixt Team just girls) 2019/2020…

- CT BUS S.A. cu sediul in: Str. Industriala nr. 8, Constanța, solicita de la Agentia de Protectie a Mediului, obtinerea autorizatiei de mediu pentru obiectivul (activitatea): Transportul in comun de persoane cod CAEN 4931 și cea de intreținerea și reparare a autovehiculelor cod CAEN 5020 (rev. 1) sau…

- SCM Timișoara a obtinut doua puncte in prima deplasare a sezonului. „Leii” au fost condusi in majoritatea timpului pe tabela, dar au rasturnat scorul pe final si s-au impus la limita cu 83-81! Gazdele si-au acontat primele doua sferturi cu 25-18 si 24-21. Timisorenii au inceput sa recupereze pe tabela…

- SCM Timisoara a avut ceva emotii pe finalul intalnirii cu SCMU Craiova, dar a reusit sa se impuna in premiera in editia 2019-20. Alb-violetii au castigat cu 84-73 dupa ce i-au condus si cu 25 de puncte diferenta pe olteni in runda a doua a Ligii Nationale. Timisorenii au obtinut prima victorie dupa…

- Ediția cu numarul 141 a saptamanalului de analiza și informație premium PRESSALERT a fost tiparita, iar ziarele au ajuns in primele locații din Timișoara și din județul Timiș. In aceasta saptamana puteți citi, printre altele, un reportaj despre centrul Oncohelp, activ de 10 ani la Timișoara, un articol…

- Noaptea cercetatorilor este un eveniment anual, ce se organizeaza in aceeasi zi, anul acesta vineri 27 septembrie, in peste 350 de orase europene, pentru a sarbatori cunoasterea, descoperirile si beneficiile cercetarii. Evenimentele sunt organizate cu finantarea Uniunii Europene, prin programul Orizont2020,…

- SCM Timisoara a participat saptamana aceasta la Memorialul „Horvath Zoltan”, organizat la Szombathely, in Ungaria. „Leii” s-au calificat in ultimul act, unde au fost depasiti insa clar in aceasta seara de catre gazda Falco KC, scor 52-89, grupare care se pregateste de Liga Campionilor. Falco Szombathely…