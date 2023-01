Stiri pe aceeasi tema

- ​​Procurorii DNA fac, luni dimineața, percheziții intr-un dosar de corupție in legatura cu incheierea unor contracte de achiziție publica privind achiziționarea unor echipamente pentru dotarea poliției locale și a poliței naționale. Procurorii DNA ar suspecta fapte de corupție in legatura cu modul in…

- Procurorii Directiei Nationale Anticoruptie, in coordonare cu autoritati judiciare din Republica Moldova, efectueaza, marti, peste 30 de perchezitii, dintre care cinci puncte de trecere a frontierei, intr-un dosar de coruptie. Potrivit unui comunicat al DNA transmis Agerpres , in cursul zilei de marti,…

- Mai multe instrumente muzicale, aparatura electronica si alte bunuri, precum si diverse sume de bani au fost ridicate de politisti in urma unei perchezitii domiciliare la Focsani, in cadrul unui dosar penal de furt al carui prejudiciu este estimat la circa 100.000 de euro, a informat, joi, Inspectoratul…

- Politistii fac joi dimineata 15 perchezitii in București și in județele Prahova, Dambovița, Ilfov și Hunedoara, intr-un dosar de evaziune fiscala in domeniul produselor accizabile, conform IGPR . Vor fi puse in aplicare și 9 mandate de aducere. Din cercetari a reieșit ca, in perioada 2018 – 2022, persoanele…

- Cincisprezece perchezitii au loc, joi dimineata, la persoane fizice si la sedii de firme din Bucuresti si din alte patru judete, intr-un dosar de evaziune fiscala in domeniul produselor accizabile, cu un prejudiciu estimat la peste 10 milioane de lei. Noua persoane urmeaza sa fie duse la audieri. ”In…

- Polițiștii din Prahova efectueaza, joi, percheziții in București și in alte patru județe din țara intr-un dosar de evaziune fiscala. Potrivit anchetatorilor suspecții inregistrau achiziții fictive la firmele pe care le administreaza. Prejudiciul in acest dosar se ridica la suma de 10 milioane de lei,…

- Ancheta in curs in Vrancea in acest moment, intr-un dosar in care se cerceteaza un posibil caz de malpraxis. Potrivit informațiilor oficiale, in dosar se fac cercetari pentru ucidere din culpa, in urma unei sesizari. Trei persoane sunt cercetate in cauza, pentru ucidere din culpa, fals intelectual și…

- Politistii, impreuna cu inspectori antifrauda din cadrul ANAF, efectueaza, joi, sase perchezitii domiciliare la sediile si punctele de lucru a doua societati comerciale, din judet, care au ca obiect de activitate extractia si comercializarea de agregate minerale, informeaza Inspectoratul de Politie…