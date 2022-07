Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii DNA au descins in urma cu puțin timp la Primaria Timișoara. Pe surse, se știe ca ar fi vorba de un dosar privind mai multe angajari facute in instituția de pe C.D Loga. Chiar daca au existat numeroase nemulțumiri legate de concursurile organizate in vremea administrației Fritz, se pare…

- Fostul primar Nicolae Robu a reactionat imediat in urma descinderilor DNA la fostul sau apropiat Florin Ravasila. Iar concluzia sa este simpla, Dominic Fritz l-a protejat pe Ravasila, iar nu el care l-a avut consilier personal, apoi i-a infiintat special o directie in cadrul Primariei Timisoara. Aflat…

- Procurorii DNA Timisoara au facut, marti dimineata, doua perchezitii, dintre care una il viza pe Florin Ravasila, fostul șef al Direcției Cladiri, Terenuri și Dotari Diverse I Est din cadrul Primariei Timișoara. O alta perchezitie a vizat sediul unei case funerare, care gestioneaza doua cimitire din…

- DNA Timișoara a declanșat, in aceasta dimineața, o operațiune care vizeaza un personaj cheie al administrației condusa de Nicolae Robu. Procurorii și poliștii anticorupție percheziționeaza locuința lui Florin Ravașila, fostul șef al Direcției Cladiri, Terenuri și Dotari Diverse I Est.. Acesta a fost…

- Primarul Valerica Chitic, reținut in cursul nopții de marți in cadrul unui dosar instrumentat de procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Vrancea, va fi cel mai probabil pus in libertate. Astazi, procurorii au solicitat arestarea preventiva a lui Valerica Chitic, caruia i-a fost adusa la cunoștința…

- Fostul primar Nicolae Robu isi continua razboiul cu succesorul sau, Dominic Fritz, solicitand demiterea acestuia. Mai mult, intr-o discutie cu “fanii” sai de pe Facebook, el arata ca prefectul ar putea fi acuzat de abuz in serviciu, daca nu-l demite pe primar. Articolul de lege invocat de Robu pentru…

- Consilierul local Radu Țoanca (PSD) se amuza pe seama faptului ca cele doua partide se afla intr-o „intrecere socialista pentru marirea salariilor din Primarie”. „O situație hilara se inregistreaza in aceste zile la nivelul Primariei Municipiului Timișoara: «aliații» locali de guvernare USR și PNL au…

- Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie ndash; Serviciul Teritorial Brasov efectueaza cercetari intr o cauza penala ce vizeaza suspiciuni privind savarsirea unor infractiuni de folosire, in orice mod, direct sau indirect, de informatii ce nu sunt destinate publicitatii ori permiterea…