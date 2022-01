Stiri pe aceeasi tema

- Fostul primar al Sectorului 5 - Marian Vanghelie a ajuns, joi, la Direcția Naționala Anticorupție, dupa ce procurorii anticorupție au facut percheziții la domiciliul sau. Intr-o scurta declarație data la sosirea la DNA, fostul edil s-a declarat nevinovat.Ancheta privește afacerile facute cu primaria…

- Fostul primar al Sectorului 5 Marian Vanghelie este urmarit penal de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie intr-un dosar in care este acuzat de constituire de grup infractional, trafic de influenta si instigare la abuz in serviciu.

- Fostul primar al Sectorului 5 Marian Vanghelie este urmarit penal de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie intr-un dosar in care este acuzat de constituire de grup infractional, trafic de influenta si instigare la abuz in serviciu, a informat, joi, DNA. Iata ce precizeaza DNA:„Procurorii…

- Procurorii DNA fac perchezitii joi intr-un dosar in care ar fi vizat si fostul primar al Sectorului 5 din Capitala, Marian Vanghelie, au precizat pentru Agerpres surse judiciare. Potrivit surselor citate, perchezitiile se desfasoara si la locuinta din Bucuresti a fostului edil.Sursele mentionate au…

- Ancheta privește afacerile facute cu primaria de sector de o firma a fratelui lui Vanghelie.Potrivit Realitatea Plus, in dosar este urmarit penal de mai mult timp Leonard Marian Petre, fostul director al Economat Sector 5, societate aflata in subordinea Primariei Sectorului 5.Vanghelia ar urma sa fie…

- Procurorii Direcției Naționale Anticorupție investigheaza afacerile derulate prin interpuși de fostul primar al Sectorului 5, Marian Vanghelie, chiar cu entitați aflate in subordinea Primariei Sectorului 5. Potrivit unor surse judiciare citate de newsonline.ro, in acest moment sunt percheziții la domiciliul…