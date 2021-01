Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit comunicatului DNA , discuțiile, care au avut loc prin videoconferința, pe 25 ianuarie, au vizat indeplinirea obiectivului de referința nr. 3 din MCV, respectiv continuarea luptei anticorupție la nivel inalt.”Procurorul-șef a prezentat rezultatele DNA care dovedesc ca, in pofida unor obstacole…

- Presedintele Consiliului Superior al Magistraturii, Bogdan Mateescu, si vicepresedintele Florin Deac au avut, marti, o intalnire in format videoconferinta cu expertii Comisiei Europene aflati in misiune de evaluare a progreselor inregistrate in domeniile reformei justitiei si luptei impotriva coruptiei…

- Ministrul Justitiei, Stelian Ion, a discutat, luni, cu specialisti in domeniu despre stadiul indeplinirii de catre autoritatile romane a recomandarilor formulate in rapoartele Mecanismului de Cooperare si Verificare (MCV). "In continuarea dialogului cu Comisia Europeana in context MCV, luni,…

