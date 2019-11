DNA ii trimite in judecata pe fostul ministru Vladescu si Cristian Boureanu. Spaga din dosar e de 20 de milioane de euro

Stiri pe aceeasi tema

- Fostul ministru al Finantelor Sebastian Vladescu a fost trimis in judecata, in stare de libertate, pentru luare de mita si trafic de influenta in dosarul instrumentat de DNA si care vizeaza plata lucrarilor la tronsonul de cale ferata Bucuresti – Constanta. De asemenea, a fost trimis in judecata si…

- In fapt, se arata intr-un comunicat al DGA Brasov transmis Agerpres, duminica, un barbat a apelat linia call center anticoruptie 0800.806.806 a Directiei Generale Anticoruptie, sesizand faptul ca un agent de politie i-a solicitat o suma de bani pentru a nu-si indeplini indatoririle de serviciu."Ca…

- Secretarul Primariei orașului Gataia, județul Timiș, a fost reținut de procurorii DNA, fiind acuzat de luare de mita. El ar fi pretins de la o persoana 20.000 de euro pentru a-și exercita influența asupra unor funcționari din primarie cu atribuții in domeniul retrocedarilor.Potrivit unui comunicat…

- Seful de post din comuna Bodesti, judetul Neamt, a fost retinut de DGA sub aspectul savarsirii infractiunilor de luare de mita, trafic de influenta si abuz in serviciu. Totul a avut loc ieri, 26 septembrie 2019, cand ofiteri de politie judiciara ai Directiei Generale Anticoruptie (DGA) – Serviciul Judetean…

- Un politist din judetul Neamt a fost retinut pentru mai multe fapte de luare de mita, trafic de influenta si abuz in serviciu, care ar fi fost comise din 2015 pana in prezent, in legatura cu dosare penale aflate in cercetare.

- Fostul primar al orașului Piatra Neamț, Gheorghe Ștefan, a fost achitat într-un dosar în care a fost acuzat de trafic de influența. Decizia a fost luata, miercuri, de magistrații Tribunalului Neamț și nu este definitiva, putând fi atacata în 10 zile, potrivit Mediafax.Fostul…

