Procurorii ieseni anticoruptie vor incepe nou an cu un nou sef. Pe data de 21 decembrie, sectia procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat in unanimitate delegarea in functia de procuror-sef al Serviciului Teritorial Iasi al DNA a Cristinei Chiriac. Aceasta isi va intra in paine pe 11 ianuarie, urmand sa conduca DNA Iasi pana la ocuparea functiei prin numire, dar nu mai mult de sase luni. Ea o va inlocui in functie pe Alina Moraru. Cristina Chiriac a debutat in magistratura in cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Barlad, in 2011. Dupa trei ani, ea s-a transferat la Parchetul…