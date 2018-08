Ioan Lazar, fost manager al Spitalului Judetean de Urgenta Piatra Neamt, a fost trimis in judecata de procurorii anticoruptie pentru savarsirea infractiunii de abuz in serviciu daca functionarul public a obtinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit. Potrivit unui comunicat al DNA, transmis marti AGERPRES, sub aceeasi acuzatie a fost deferita justitiei si Oana Dana Murariu, la data faptelor sef al serviciului de achizitii din cadrul unitatii medicale. In dosar au mai fost trimisi in judecata, pentru complicitate la abuz in serviciu, trei administratori ai unor societati comerciale: Cristian…