- Gheorghita Ciobanu, seful Biroului Rutier Iasi, si alti 13 agenti de politie au fost trimisi in judecata de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie intr-un dosar in care sunt acuzati de luare de mita in forma continuata, in schimbul protectiei promise si asigurate unor persoane in cazul savarsirii…

- Un executor judecatoresc din Targu Jiu, care a fi fi provocat complexului Energetic Oltenia un prejudiciu semnificativ, a fost retinut pentru abuz in serviciu. Barbatul ar fi obtinut, din executari silite realizate nelegal, peste 1,4 milioane de lei Procurorii DNA anunta ca au dispus punerea…

