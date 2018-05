DNA cere 3 ani de inchisoare pentru Tariceanu, pentru ca a mintit sub juramant. Acesta se apara si spune ca a fost sincer

Stiri pe aceeasi tema

- Pledoariile finale in procesul in care presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, este judecat pentru marturie mincinoasa si favorizarea faptuitorului au fost prezentate, marti, la Inalta Curte. Procurorul DNA a cerut 3 ani de inchisoare cu executare pentru seful ALDE, acuzand ca a mintit…

- Procurorii DNA au cerut, marti, la Instanta suprema, o pedeapsa de trei de inchisoare pentru presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, in dosarul in care acesta este acuzat de marturie mincinoasa si favorizarea infractorului. ICCJ a anunțat ca va lua o decizie pe 22 mai. Judecatorii de la Inalta…

- Victor Ponta si Robert Negoita s-au prezentat, ieri, in instanta, pentru a fi audiati in dosarele pe care seful Senatului, Calin Popescu Tariceanu, si cel al Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, le au pe rolul Inaltei Curti de Casatie si Justitie.