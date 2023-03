DNA: ALEZZI, aici și-a FĂCUT ZIUA, MOCA, ȘEFUL GĂRZII DE COASTĂ! Gata, conducerea Garzii de Coasta a fost ”disponibilizata” pe repede inainte, odata cu procedurizarea cu celeritate a anchetelor Direcției Naționale Anticorupție privindu-i pe capii structurii. Astfel ca directorul Garzii de Coasta, comisarul șef Laurențiu Cristian Cicu este deja suspendat din funcție și singura dilema in ceea ce il privește este doar daca mai apuca sa […] The post DNA: ALEZZI, aici și-a FACUT ZIUA, MOCA, ȘEFUL GARZII DE COASTA! first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii din Parchetului de pe langa Tribunalul Constanta au dispus trimiterea in judecata a unui barbat, de 49 de ani, acuzat de dare de mita Cel in cauza este suspectat ca, la data de 09.08.2022, ar fi dat unui agent de politie din cadrul Garzii de Coasta suma de 400 de lei.Recent, cel in cauza…

- Mina marina descoperita pe plaja Sfantul Gheorghe, județul Tulcea, a fost distrusa, joi, la ora 17:30, anunța Forțele Navale. „In data de 26.01.2023, o echipa de scafandrii, polițiști de frontiera din cadrul Garzii de Coasta, in timpul unei misiuni specifice desfașurate in zona localitații Sfantul Gheorghe,…

- Peste 1.300 de metri de plase de pescuit ale braconierilor cu peste 300 de kilograme de pește au fost scoase, sambata, din lacul Sinoe din Delta Dunarii de catre polițiștii Garzii de Coasta și lucratorii Administratiei Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii (ARBDD), conform unui comunicat de presa. In…

- Comunicat. Politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta, sub coordonarea procurorilor Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism – Serviciul Teritorial...

- Peste 15.400 de bunuri suspecte ca ar fi contrafacute au fost descoperite, joi, de polițiștii Garzii de Coasta in Portul Constanta, in patru containere sosite din China, conform Poliției de Frontiera. In containere se aflau articole vestimentare, jucarii si incaltaminte, toate inscriptionate cu numele…

- Politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta au descoperit un autoturism de lux, marca AUDI A8, fabricatie 2022, cautat de autoritatile din Germania, aflat in posesia unui cetatean roman., informeaza Garda de Coasta. In seara zilei de 29.12.2022 politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta…

- O mina marina a fost descoperita sambata dimineața la aproximativ 2,5 mile de capul digului de nord al Portului Contanța, a anunțat Statul Major al Forțelor Navale (SMFN). Potrivit unui comunicat al SMFN , prezența minei marine a fost semnalata de cargoul turcesc „Ahmet Kan” sambata, in jurul orei 8.00.…

- Politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta au descoperit un autoturism marca Vauxhall Insignia, cautat de catre autoritatile din Marea Britanie, aflat in posesia unui cetatean roman.Potrivit unui comunicat al Garzii de Coasta, in ziua de 08.12.2022 politistii de frontiera din cadrul Punctului…