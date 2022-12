Stiri pe aceeasi tema

- Un grav accident rutier s-a petrecut, azi noapte, in stațiune Baile Herculane, incidetul fiind anunțat la 112 la ora 23.33. Din primele cercetari, polițiștii au stabilit ca, in timp ce o tanara de 20 de ani, din Baile Herculane, conducea un autoturism pe DN 67D, din direcția Baile Herculane catre DN…

- Un accident spectaculos a fost surprins de camerele de supraveghere ale unei locuințe din Dumbrava, județul Bacau. Pe E 85, drum care și-a capatat renumele de „Șoseaua morții”, un autoturism s-a rotit in aer, dupa ce a lovit un cap de pod. VIDEO: Facebook, Agurita Biea Potrivit unui martor, problema…

- Un alt grav accident de circulație s-a produs, in aceasta dimineața, in jurul orei 03.51, pe DN 6, supranumit ”șoseaua morții”, intre localitațile Jupa și Zagujeni. Din primele informații, in timp ce un autoturism inmatriculat in Cehia circula pe DN 6, in direcția Caransebeș, la Km 464, ar fi patruns…

- O noua tragedie s-a produs, duminica dimineața, pe șoseaua morții – DN 6. Un apel la 112 a alarmat echipele de intervenție in jurul orei 4.30. Un autoturism și o autoplatforma s-au ciocnit intre localitațile Buchin și Slatina Timiș. Cand au ajuns la fața locului, o victima era inconștiența și, in scurt…

- Un alt grav accident rutier s-a petrecut, in aceasta dimineața, pe DN 6, in zona localitații Armeniș. Dupa apelul la 112, la fața locului au fost trimise mai multe echipaje de intervenție de la Detașamentul de Pompieri Caransebeș. Un autoturism și un TIR s-au ciocnit, iar in urma accidentului, doua…

