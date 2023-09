Stiri pe aceeasi tema

- Alba, 28 septembrie 2023 – DN AGRAR Group (simbol BVB: DN ), cea mai mare ferma zootehnica integrata din Romania, lider in productia de lapte de vaca, a obținut pe primele 6 luni din 2023 o cifra de afaceri neta de 80 de milioane de lei, in creștere cu 29% fața de aceeași perioada a anului anterior.…

- ”CEC Bank a inregistrat un profit net estimat, neauditat, de 369,4 milioane de lei in primul semestru din 2023. Banca a continuat sa-si consolideze pozitia pe piata si a inregistrat o crestere a activelor nete pana la 69,08 miliarde de lei – plus 29,4% fata de perioada similara a anului trecut”, anunta…

- ”Meta Estate Trust, (simbol bursier MET), companie de tip holding care activeaza in sectorul imobiliar, a obtinut in primele 6 luni ale anului 2023 venituri de peste 6,3 milioane de lei, in crestere cu 60% fata de aceeasi perioada a anului trecut. In acelasi timp, Meta Estate Trust a incasat echivalentul…

- ”One United Properties (BVB: ONE), principalul investitor si dezvoltator imobiliar de proiecte sustenabile rezidentiale, de birouri si mixte de ultima generatie din Romania, inregistreaza o cifra de afaceri consolidata de 843,5 milioane de lei in semestrul 1 2023, cu o crestere de 25% in comparatie…

- Producatorul de medicamente Antibiotice Iasi a realizat un profit net de 62 milioane lei in primul semestru, de la 33,97 milioane lei in perioada similara a anului precedent. Veniturile totale au urcat cu 23% in primele sase luni, la 352,5 milioane lei. ”Conform Raportului Administratorilor, in primele…

- Veniturile din contractele cu clientii s-au majorat cu 27%, la 315,87 milioane lei. ”Conform Raportului Administratorilor, in primele 6 luni ale anului 2023 compania Antibiotice a inregistrat o crestere semnificativa a cifrei de afaceri obtinute din vanzarile pe piata interna si pietele internationale,…

- Profitul net al companiei Aerostar Bacau a ajuns la 46,8 milioane de lei in perioada ianuarie-iunie 2023, cu 4% sub nivelul aceleiași perioade a anului precedent, scrie ZF. Veniturile din vanzari (cifra de afaceri) s-au majorat cu 22,5%, de la 200,4 milioane de lei la 245,4 milioane. Din total, 203,7…

- Profitul inainte de taxe s-a ridicat, in primele sase luni ale anului, la 270,6 milioane euro, fata de 1,9 milioane euro in S1 2022. Aceasta evolutie vine ca urmare a vanzarii integrale a participatiei detinute de PPC in subsidiara Metalignitiki catre statul grec. EBITDA recurenta s-a ridicat la 589,7…