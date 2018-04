DN 68A, soseaua unde asfaltul abia se vede de gropi / VIDEO

Stiri pe aceeasi tema

- Coșmarul de Paști al șoferilor exista! El se numește DN 68A pe tronsonul Coșava-Coșevița-Ohaba. Drumul pe dealul Coșavei este plin de gropi și este imposibil sa nu-ți rupi mașina in doua daca alegi aceasta ruta cand vrei sa mergi spre Deva sau invers, spre Timișoara, cautand intrarea pe autostrada…

- Porțiuni intregi din lotul 4 sunt deja finalizate, dar restul zonelor necesita un volum de munca masiv. Aceasta ar putea fi una dintre piedicile din calea deschiderii circulației rutiere pe acest lot, spun cei de la Pro Infrastructura, membrii asociației realizand un set nou de fotografii…

- Drumul judetean care leaga comuna Lelesti de Runcu s-a umplut de gropi. Soseaua va intra in aceasta vara intr-un amplu program de reabilitare, cu bani guvernamentali. Pana atunci, autoritatile locale din Lelesti spun ca vor plomba s...

- E sfarșit de ianuarie și pe lotul 4 al Autostrazii Lugoj – Deva au reaparut muncitorii. Șoseaua este gata in proporție de aproape 72%, dar, estimeaza cei de la Asociația Pro Infrastructura, mașinile nu vor putea circula pe aici mai devreme de 2019.

- Compania ”St. Petersburg Classical Balet” danseaza ”Lacul lebedelor” la Centrul Cultural ”Dragan Muntean” din Deva, sambata, 10 martie 2018, la ora 20:00. Iubitorii dansului clasic sunt invitați la un spectacol de excepție, interpretat de o companie-fanion a școlii de balet rusești. Vedetele spectacolului…

- Un sofer care a circulat pe Autostrada Soarelui a postat pe contul sau de Facebook o filmare in care se observa foarte multe gropi pe prima banda a soselei de mare viteza. "Autostrada de mare viteza A2. Atentie merg cu o autoutilitara si nu am mers numai pe prima banda si filmarea tine cateva zeci de…

- Drumul intre Costești și Sarmizegetusa Regia a fost modernizat și asfaltat in primavara anului 2016. La cateva luni, au inceput sa apara probleme. Ploile din vara aceluiași an au produs fisuri și au scos la iveala neregularitați in ceea ce privește rezistența drumului la calamitați. ”Asfaltul a fost…

- Tot mai mulți șoferi ales sa mearga pe varianta Sacamaș – Coșevița – Coșava – Margina, atunci cand vin dinspre Deva, pentru a ajunge la intrarea pe autostrada. Traficul este unul greu, plin de tiruri, dar in aceste zile au aparut și gropile din asfalt. Pe unele porțiuni sunt atat de…