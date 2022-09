Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Dumei de Stat a Rusiei, Viaceslav Volodin, a afirmat ca președintele rus Vladimir Putin a notificat Duma de Stat cu privire la propunerile autoproclamatelor republici populare Luhansk si Donetk, regiunilor Zaporijjia și Herson de a le accepta in componenta Federației Ruse. El a facut…

- Referendumurile din așa-ziseme republici populare Donețk și Luhansk și din regiunile Herson și Zaporojie privind incorporarea acestor regiuni in Rusia s-au desfașurat in deplina conformitate cu normele și principiile dreptului internațional, susține Ministerul rus de Externe intr-un comunicat de…

- Republica Moldova condamna „așa-numitele plebiscite” organizate de Rusia in regiunile ocupate ucrainene din Herson, Zaporojie, Donețk și Luhansk. „Aceste pseudo-plebiscite constituie un pretext fals pentru anexarea cu forța a unor teritorii suverane ale Ucrainei. Astfel, țara noastra nu recunoaște rezultatele…

- Ministrul de Externe rus Serghei Lavrov, a declarat sambata, la New York, ca regiunile din Ucraina in care au loc referendumuri vor fi sub protectia deplina a Rusiei daca vor fi anexate de Moscova, informeaza duminica Reuters. Adresandu-se Adunarii Generale a ONU si presei mondiale, el a incercat sa…

- ''Pana la 18:51 ora Moscovei au fost deja arestate peste 689 de persoane in 30 de orase'', afirma OVD-Info, o organizatie care sustine ca poate observa si tine evidenta acestor arestari.Cele mai multe persoane au fost retinute la Moscova, respectiv 345, potrivit aceluiasi ONG.Autoritatile au desfasurat…

- Rusia nu cauta o ”confruntare deschisa” cu SUA și NATO, și ”nu ameninta pe nimeni” cu armele sale nucleare, a declarat vineri viceministrul rus de externe Serghei Riabkov, citat de agențiile ruse de presa, transmite Reuters.”Nu amenintam pe nimeni cu armele nucleare. Criteriile pentru folosirea lor…

- „Condamnam in termeni cat mai fermi posibili planul de a organiza așa-numitele „referendumuri” privind aderarea la Federația Rusa in regiunile ucrainene controlate parțial de armata rusa. Dupa cum a reafirmat Adunarea Generala a ONU in rezoluția sa „Agresiunea impotriva Ucrainei” adoptata la 2 martie…

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, a semnat un decret privind facilitarea rapida a accesului pentru obtinerea cetateniei ruse pentru toti ucrainenii. Rusia extinde astfel o masura aplicabila recent doar in teritoriile ocupate din Ucraina – Donetk si Lugansk, dar si Herson si Zaporojie. Ucrainenii…