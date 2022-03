Stiri pe aceeasi tema

- Șeful agenției spațiale Roscosmos a declarat ca nu va mai face anumite livrari catre Statele Unite ale Americii. Acesta le-a sugerat ironic americanilor sa „zboare pe matura” dupa ce nu vor mai primi cele necesare din partea Rusiei. „Astazi am decis sa oprim livrarile catre Statele Unite”, a declarat…

- Dmitri Rogozin, șeful agenției aerospațiale rusești, avertizeaza intr-un tweet ca, daca SUA blocheaza cooperarea cu ei, ”cine va salva ISS de la o coborare necontrolata din orbita și o cadere asupra Statelor Unite sau Europei?” Dmitri Rogozin, șeful agenției spațiale ruse, a avertizat ca va opri intreținerea…

- Rusia a anuntat, in pofida invaziei Ucrainei, ca este pregatita sa continue cooperarea cu Statele Unite in spatiu, avertizandu-i totodata pe americani impotriva oricarei incetari pripite a operarii lor comune a Statiei Spatiale Internationale (ISS), informeaza vineri DPA. Fii la curent cu…

- Autoritatile americane i-au respins viza de intrare cosmonautului rus Nikolai Chub, a anunțat agentia spatiala a Rusiei, Roscosmos. Dmitri Rogozin, șeful Roscosmos, a cerut NASA sa intervina in acest caz.

- Agentia spatiala rusa Roscosmos si-a anuntat joi intentia de a o trimite pe singura sa cosmonauta activa, Anna Kikina, pe Statia Spatiala Internationala (ISS), in august sau in septembrie. Anna Kikina, o inginera in virsta de 37 de ani, va fi a cincea cosmonauta profesionista rusa trimisa in spatiu…