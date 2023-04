Stiri pe aceeasi tema

Rusia a avertizat Armenia cu privire la consecintele grave pe le-ar suporta daca se va supune jurisdictiei Curtii Penale Internationale (CPI), care a emis un mandat de arestare pe numele presedintelui Vladimir Putin, a informat luni agentia de presa RIA, citata de Reuters.

Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a semnat un decret privind modificarea Concepției politicii de stat a Federației Ruse in domeniul asistenței la dezvoltarea internationala, care privește asistența acordata țarilor in curs de dezvoltare. Documentul a fost publicat, luni, pe portalul oficial de…

Informatia ca Vladimir Putin a abrogat un decret din 2012, in care se stipula ca Rusia va cauta modalitati de rezolvare a conflictului din Transnistria, a starnit un val de ingrijorare. In decret se stipula ca Rusia va cauta modalitati de rezolvare a conflictului din Transnistria, „in baza respectarii…

Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, a anuntat marti la Moscova ca Rusia isi suspenda participarea la tratatul cu Statele Unite privind controlul armelor nucleare New START, anunța Rador.

Vizita președintelui SUA, Joe Biden, in Ucraina reprezinta un eveniment important, dar el nu poate influența politica interna a Rusiei, a declarat secretarul de presa al președintelui Federației Ruse, Dmitri Peskov. Așa a raspuns Peskov la intrebarea daca aceasta vizita este reflectata in textul…

Vladimir Putin a anunțat, pe finalul discursului sau, ca razboiul nu se incheie. Putin spune ca Rusia va raspunde dur la orice provocare din partea NATO, SUA sau a Ucrainei.

Dmitri Peskov, purtatorul de cuvant al presedintelui rus, Vladimir Putin, a declarat ca Rusia nu poarta negocieri cu Germania pe fondul posibilelor livrari de tancuri catre Ucraina.

Subiectul continuarii mobilizarii in Rusia este susținut in mod constant si artificial din strainatate, insa lumea ar trebui sa se concentreze pe declarațiile președintelui rus, Vladimir Putin, in acest sens, a anunțat, marți, jurnaliștilor secretarul de presa al președintelui rus, Dmitri Peskov,…