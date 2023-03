Dmitri Medvedev le cere rușilor să descarce filme piratate pentru a falimenta „Netflix și altele”. Kremlinul aprobă inițiativa Vicepreședintele Consiliului de Securitate al Rusiei, Dmitri Medvedev, a declarat sambata ca este corect ca rușii sa descarce și sa distribuie pe internet copii piratate ale filmelor care nu sunt disponibile in aceasta țara din cauza sancțiunilor primite dupa invadarea Ucrainei, informeaza agenția rusa de presa TASS . „Știți ce? Cautați sursele potrivite și descarcați de totul de pe ele. Daca tot felul de Netflix au plecat de la noi, atunci le vom descarca toate produsele și le vom folosi gratuit. Personal chiar le-aș distribui pe tot internetul, pentru a le provoca daune maxime. Daune maxime,… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

