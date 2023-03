Stiri pe aceeasi tema

Rezervistii rusi ar fi inarmati cu lopeti din cauza lipsei de munitie, a scris pe Twitter Ministerul britanic al Apararii in cele mai recente actualizari de informatii, relateaza dpa, conform Agerpres.

Ultimul raport al ministerului britanic al Apararii urmarește schimbarile de tactica ale Rusiei din 2014.

Daca tancurile rusesti ar ajunge la Kiev, ar incepe al "Treilea Razboi Mondial", a declarat vineri ministrul italian al apararii, Guido Crosetto, in cadrul unei conferinte la Roma pe tema "Perspective europene pentru o aparare comuna", relateaza EFE, potrivit Agerpres.

Seful adjunct al Direcției Principale de Informații (GUR) din Ministerul Apararii de la Kiev, Vadim Skibitki, sustine ca Rusia poate trimite pe front mai multe unitați de elita, inclusiv parașutiști.

Direcția Principala de Informații a Ministerului Apararii din Ucraina transmite marți ca rușii se pregatesc de o noua mobilizare dar ca in același timp construiesc fortificații in teritoriile ocupate, conforma Pravda Ucraineana.

Ministerul britanic al Apararii a confirmat marti ca armata rusa si unitatile Wagner au realizat „avansari tactice" la Soledar in ultimele patru zile si incearca „foarte probabil sa incercuiasca Bahmutul din nord" si "sa perturbe liniile de comiunicatii ucrainene", informeaza News.ro.

Kremlinul subliniaza luni ca are "increderea absoluta" in informatiile Ministerului rus al Apararii cu privire la efectuarea unui atac ca "represalii" impotriva armatei ucrainene, la Kramatorsk, in urma atacului sangeros ucrainean de Anel Nou la Makiivska, relateaza CNN.

Ministrul italian al Apararii, Guido Crosetto, se așteapta ca razboiul sa se termine cat mai curand posibil si pledeaza pentru negocieri de pace, estimand ca noul premier italian, Giorgia Meloni, poate juca in acest sens un rol „non-marginal", informeaza News.ro.