Stiri pe aceeasi tema

- Fostul presedinte rus Dmitri Medvedev a declarat marti ca 185.000 de noi recruti s-au alaturat armatei ca soldati profesionisti prin contract de la inceputul acestui an, potrivit Reuters. Intr-o inregistrare video postata pe Telegram, Medvedev – numit mai devreme in acest an intr-o functie de supervizare…

- Bruxelles-ul finalizeaza o lege care sa legalizeze noile tehnologii de editare genetica a culturilor in intreaga Uniune Europeana.Reglementarea ultra-restrictiva a UE privind organismele modificate genetic (OMG), care este anterioara noilor tehnologii, stabilește obstacole extrem de mari pentru culturile…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, se afla la Kremlin si lucreaza acolo, a declarat sambata purtatorul sau de cuvant Dmitri Peskov, in contextul rebeliunii armate a grupului paramilitar Wagner - transmit Reuters si AFP, potrivit Agerpres.''Presedintele lucreaza la Kremlin", a declarat Peskov, citat…

- Președintele rus, Vladimir Putin, l-a informat sambata pe președintele belarus, Aleksander Lukașenko, cu privire la situația din Rusia, potrivit unui mesaj postat pe canalul oficial Telegram al președinției din Belarus.Presedintele rus Vladimir Putin, care se confrunta cu o revolta a grupului paramilitar…

- Vicepresedintele Consiliului Securitatii Rusiei, Dmitri Medvedev, un aliat apropiat al presedintelui Vladimir Putin, a declarat miercuri ca nu mai exista "limite morale" care sa impiedice Moscova sa distruga cablurile de comunicatii subacvatice ale inamicilor sai, dat fiind ceea ce el a calificat drept…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, i-a felicitat duminica pe militarii rusi si pe mercenarii din grupul Wagner pentru „eliberarea” orasului Bahmut, pe care il identifica cu numele sau din perioada sovietica, Artiomovsk, relateaza Reuters.

- Liderul gruparii paramilitare ruse Wagner, Evgheni Prigojin, anunța din nou ocuparea in intregime a orașului Bahmut, din estul Ucrainei, unde se duc lupte grele de mai multe luni, scrie Reuters.

- Cel mai puternic grup de mercenari din Rusia, Wagner, a trimis 130 de prizonieri de razboi ucraineni inapoi la fortele ucrainene, pentru a marca Pastele ortodox, potrivit unui videoclip postat duminica de fondatorul grupului, Evgheni Prigojin. ”Pregatiti-i pe toti, hraniti-i si dati-le apa, verificati…