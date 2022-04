Stiri pe aceeasi tema

- Novak Djokovic (34 de ani, locul 1 ATP) va participa la turneul ATP Masters de la Monte Carlo, programat intre 10 și 17 aprilie. Liderul mondial revine in circuit dupa o pauza de aproximativ doua luni. Nevaccinat impotriva COVID-19, Djokovic nu a putut participa la Australian Open, Indian Wells și Miami.…

- Novak Djokovic (34 de ani, 1 ATP) are din ce in ce mai multe probleme in a participa la turneele de tenis din circuit, dupa ce a refuzat sa se vaccineze. Novak Djokovic nu s-a vaccinat impotriva Covid-19 și a ratat turnee importante din aceasta cauza. A fost exclus de la Australian Open și interzis…

- Amelie Mauresmo (42 de ani), directoarea turneului de la Roland Garros, a transmis ca Novak Djokovic (34 de ani, 2 ATP) iși va putea apara titlul cucerit anul trecut. Ediția din 2022 de la Roland Garros va avea loc intre 22 mai și 5 iunie. Novak Djokovic nu s-a vaccinat impotriva Covid-19 și a ratat…

- Novak Djokovic a anunțat ca nu va putea participa la turneele masters de la Indian Wells și Miami din cauza faptului ca nu este vaccinat impotriva Covid-19. SUA cere in continuare cetatenilor straini sa fie vaccinati impotriva Covid-19 pentru a putea intra pe teritoriul sau, conditie pe care Djokovic…

- Tenismanul sarb Novak Djokovic, liderul clasamentului mondial, a declarat ca este motivat sa joace ''mai bine niciodata", joi, intr-un interviu acordat televiziunii nationale din Serbia (RTS), cu cateva zile inainte de revenirea pe terenurile de tenis cu ocazia turneului ATP de la Dubai, dupa incidentul…

- Liderul mondial și-a ales primul turneu in care va participa, dupa ce a ratat Australian Open: in perioada 21-26 februarie va merge la Dubai, pentru turneul de categorie ATP 500. Deși se credea ca va lua o pauza mai lunga dupa tot scandalul din Australia, de la inceputul anului, sportivul sarb va reveni…

- Liderul mondial al tenisului masculin, sarbul Novak Djokovic, recent expulzat din Australia dupa un intreg foileton privind statutul sau vaccinal, a devenit cofondator si actionar majoritar al unui laborator de cercetare care lucreaza la un tratament pentru Covid-19, a anuntat, miercuri, directorul…