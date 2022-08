DJI prezintă drona Avata, gândită pentru vizualizare first person a filmărilor din zbor DJI a lansat o noua drona in aceasta saptamana, un model cunoscut drept Avata si care transmite imagini ideale de vizionat in first person, prin headsetul nou DJI Goggles 2. Adopta formatul „cinewhoop”, cu protectii speciale pentru cele 4 elice. Fiind un cinewhoop, DJI Avata are o viteza mult mai mare, dar si o tehnologie de stabilizare mai avansata, care ii permite dispozitivului sa captureze imagini vii si fluide. Drona poate pluti deasupra unui obiectiv, accelera ca un model „racer” si sa parcurga in viteza chiar si cele mai inguste spatii in vreme ce filmeaza. Bateria sa tine 18 minute, inainte… Citeste articolul mai departe pe connect.ro…

Sursa articol si foto: connect.ro

